Крым до весны получит 84 тыс. доз вакцины "Спутник V"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Федеральные власти до 1 марта направят в Крым до 84 тыс. доз вакцины "Спутник V", сообщил в субботу на своей странице в Facebook министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

"Согласно плану распределения вакцины, разработанному Министерством здравоохранения Российской Федерации, Республика Крым до конца февраля 2021 года получит до 84 тыс. доз. Вакцина будет поступать партиями", - написал Остапенко.

Он уточнил, что для региона также закуплено 119 единиц холодильного оборудования, необходимого для качественного хранения вакцины. "Сейчас техника распределяется по медицинским учреждениям в регионах, что обеспечит широкий территориальный охват при иммунизации населения. Напоминаю, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции может быть только добровольной. Приоритетной вакцинации подлежат медицинские работники и сотрудники образовательных организаций. Поступление новых партий позволит расширить категории прививаемых граждан", - добавил Остапенко.

С начала пандемии в республике выявили более 23,4 тыс. случаев нового коронавируса. Рост числа заражений в регионе начался в октябре, максимальный показатель за сутки составлял 255 человек. Максимум был зафиксирован 19 декабря - 357 человек. Менее 300 заразившихся за сутки в последний раз выявляли 9 декабря.

Первая партия из 500 доз вакцины "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря. Сейчас прививают медработников. Массовая вакцинация в поликлиниках региона начнется в январе, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.