В Петербурге стартовал автопробег Дедов Морозов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Автопробег, в ходе которого волонтеры, переодетые в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, передадут сладкие новогодние подарки детям, начался в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Автопробег начался", - сказал представитель организаторов.

Колонна автомобилей во главе с украшенной гирляндами грузовой машиной проследует от Детской городской больницы №1 до Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова, далее - до Детской городской больницы Святой Ольги и закончит праздничный маршрут у детского лечебно-реабилитационного корпуса Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова.

На старте маршрута дети получат от участников сладкие новогодние подарки, а на финишной остановке Дед Мороз на люльке подъемного крана, украшенной гирляндами и игрушками, проедет мимо этажей лечебно-реабилитационного корпуса, чтобы произнести поздравления. Все действие будет параллельно сопровождаться музыкой и передачей подарков больнице.

По окончании поздравления волонтеры запустят праздничный салют. Всего в рамках автопробега детям вручат около 2 тыс. сладких подарков.

Мероприятие проходит в рамках общероссийской акции "Новый год в каждый дом".