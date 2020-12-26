Разработанный учеными МЧС прибор для поиска людей под лавинами успешно прошел испытания

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Спасатели провели испытания прибора "Завал", разработанного Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ и предназначенного для поиска людей под лавинами. Об этом ТАСС в субботу сообщил замначальника Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда Андрей Худяков.

"В нашем отряде проходит опытную эксплуатацию прибор поиска пострадавших в снежных лавинах "Завал", созданный учеными ВНИИ ГОЧС. Во второй декаде декабря 2020 года совместно со специалистами института по указанию руководства министерства проведены натурные испытания этого прибора. Они подтвердили соответствие прибора требованиям технического задания и условиям ведения поисково-спасательных работ", - сказал он.

В настоящее время спасатели используют для поиска людей под лавинами пруты длиной до 4 метров, которыми прощупывается лавина. "Завал" же использует радиолокацию, для обнаружения человека необязательно, чтобы у него был радиомаячок.

"Мы рассматриваем возможность использования "Завала" для оценки безопасности туристических маршрутов по ледникам. Применяя этот прибор, мы сможем вести работы с большей скоростью, что существенно снизит время поиска пострадавших, трудоемкость поисково-спасательных работ и повысит шансы на спасение пострадавших", - отметил Худяков, назвав прибор уникальным и не имеющим аналогов в мире.

Ранее на выставке "Интерполитех" ТАСС ознакомился с прибором. Как рассказали его разработчики, он "видит" человека под снегом на глубине до 5 метров. Информация выводится на монитор.