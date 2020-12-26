Кравцов сообщил, что дополнительных контрольных по истории вводить не планируется

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В ближайшее время новых итоговых работ для школьников вводить не планируется. Об этом в субботу сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

"Мы не планируем дополнительных оценочных процедур. У нас есть проверочные работы в 4 классах по окончании года. Есть проверочные работы в 11 классе по тем предметам, по которым не сдают ЕГЭ", - сказал министр.

Кравцов отметил, что знание истории является необходимой частью образования каждого ученика. Он также сообщил, что в текущем году подготовку по повышению квалификации прошли около 300 учителей, что способствует качеству образования школьников.

Ранее экс-министр просвещения Ольга Васильева говорила, что ЕГЭ по истории может стать обязательным после 2022 года.