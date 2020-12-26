Один из горнолыжных курортов Словении продолжает работу вопреки запрету властей

ЛЮБЛЯНА, 26 декабря. /ТАСС/. Словенский лыжный курорт Крвавец продолжает работу вопреки решению властей, запретивших горноспортивным комплексам принимать гостей в период до 1 января 2021 года. Об этом в субботу сообщило Словенское агентство печати.

"Если гости приезжают к нам, то мы их принимаем", - приводит агентство слова представителя администрации курорта. Постановление правительства Словении о временном запрете на работу горнолыжных комплексов вступило в силу 24 декабря.

Решении администрации курорта раскритиковал премьер-министр Словении Янез Янша. "Горнолыжные курорты Германии, Франции и Италии полностью закрыты, - отметил политик в заявлении на своей странице в Twitter. - Во всех этих странах эпидемическая картина лучше, чем в Словении, и имеются большие резервы в области здравоохранения для лечения дополнительных пациентов с коронавирусом".

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 114 025, умерли 2 532 человека.

В настоящий момент на всей территории Словении действует режим эпидемии: запрещены любые общественные мероприятия, прекращена работа всех общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. Перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, с 21:00 до 06:00 по местному времени действует комендантский час. Единственным исключением являются праздничные даты католического Рождества и Нового года, в эти дни все словенцы могут посетить друзей и родственников, проживающих на территории страны.