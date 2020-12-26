Второй инфекционный стационар-трансформер в Петербурге начнет прием пациентов в январе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Строительство первой очереди инфекционного стационара-трансформера на базе больницы № 33 в Санкт-Петербурге завершено, в январе там начнут принимать пациентов с коронавирусом.

"Ковидных пациентов здесь начнут принимать ориентировочно с середины января", - сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев во время осмотра нового корпуса городской больницы № 33.

По данным пресс-службы правительства Петербурга, первый этап строительства нового корпуса городской больницы № 33 завершен. Он рассчитан на 273 койки, также в нем расположено 13 операционных и реанимация. На строительство и оснащение оборудованием нового корпуса из городского бюджета было выделено 4,1 млрд рублей, из них почти 1,5 млрд рублей - на оборудование.

"Оборудование предназначено для оказания высокотехнологичной помощи, которая необходима очень многим. Поэтому было принято решение перевести в новый корпус пациентов из терапевтического стационара. В свою очередь их места в ближайшее время займут больные с ковидом", - приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

По его словам, сейчас в городе помощь больным с коронавирусом и пневмониями оказывают 16 городских и шесть федеральных стационаров. "24 декабря мы открыли новое отделение в госпитале для ветеранов войн. До конца декабря на полную мощность заработает госпиталь в "Ленэкспо", - добавил Беглов.

С апреля количество инфекционных коек в городе увеличилось более чем в 10 раз. Сейчас их около 12 тыс.