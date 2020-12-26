Эксперт: КС разъяснил иностранным судам приоритетность законов РФ при передаче споров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Определение Конституционного суда (КС) России о том, что решать спор между властями России и иностранными инвесторами в международном арбитраже можно только после того, как международное соглашение России будет ратифицировано и к нему будет принят федеральный закон, прежде всего направлено на разъяснение этого порядка для иностранных судов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал кандидат юридических наук, доцент департамента международного права НИУ ВШЭ Владислав Старженецкий.

В субботу КС разъяснил постановление, принятое им в 2012 году. Согласно материалам КС, "Конституционно-правовой смысл пункта 1 статьи 23 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", выявленный Конституционным судом РФ в постановлении от 27 марта 2012 года № 8-П, в действующей системе правового регулирования РФ не допускает временного применения положений международного договора РФ, которые предусматривают разрешение международным арбитражем споров между РФ и иностранными инвесторами, возникших в связи с осуществлением ими инвестиций и предпринимательской деятельности на территории РФ, даже если данный международный договор был официально опубликован, без принятия федерального закона о его ратификации.

"[Определение КС] это просто ответ на вопрос, кто должен давать согласие от имени России на то, чтобы дело рассматривалось не в наших судах, а в международном арбитраже. <…> Проблема возникла не в нашей стране, не внутри, потому что у нас так всегда и считалось, и никаких сомнений здесь не было. Но если посмотреть на историю, как наше российское законодательство стали трактовать те же инвестиционные арбитражи, иностранные государственные суды, там "кто в лес, кто по дрова", они почему-то стали считать, что у нас правительство может любые формы согласия давать, по любым вопросам, независимо от того, что у нас в законодательстве закреплены полномочия за парламентом. Собственно, КС на этот вопрос и дает ответ, это, скорее, сигнал вовне", - рассказал Старженецкий.

По его словам, иностранные игроки должны следовать постановлениям КС. Собеседник также добавил, что дела, которые рассматриваются в международных арбитражах, как правило, связаны с крупными суммами. "Сейчас есть тенденция на увеличение таких споров, в том числе и с участием России, поэтому я думаю, что постановление своевременное", - заключил он.

Предыстория вопроса

Как сообщил ТАСС в субботу, за разъяснением в КС обратилось правительство РФ после того, как названное выше постановление было принято по жалобе Игоря Ушакова из Читы. Ему таможня пересчитала уже уплаченную пошлину с учетом более высоких ставок, предусмотренных временно применявшимся в тот момент соглашением о Таможенном союзе. Ушаков указывал на возможность временного применения в России не вступивших в силу международных договоров без их официального опубликования. КС указал, что такие договоры необходимо официально публиковать до того, как их начнут применять. Дело Ушакова тогда было отправлено на пересмотр, а норма признана соответствующей Конституции России с учетом ее истолкования КС.

Правительство РФ предположило, что такое истолкование нормы на практике может "необоснованно пониматься как допускающее временное применение международного договора в части согласия Российской Федерации на передачу споров с иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража".

КС, рассмотрев обращение, разъяснил трактовку своего постановления восьмилетней давности, указав также, что оно не предполагает, что согласие правительства РФ на временное применение международного договора РФ, оговоренное при его подписании, распространяется на положения данного международного договора, предусматривающие передачу споров между РФ и иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража.