Путин выразил соболезнования в связи со смертью полковника Блейка

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью полковника Георгия Ивановича Блейка, который умер в субботу на 99-м году жизни. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Полковник Блейк был блестящим профессионалом - особой жизненной закалки и мужества, - отметил Путин. - За годы трудной, напряженной работы он внес поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете".

Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме, он служил в MI6, но по собственным убеждениям перешел на сторону советской разведки, более 20 лет был двойным агентом, передавая СССР секретные данные, которые позволили разоблачить британских агентов. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев о военных секретах СССР. Из-за предательства Блейк был приговорен за шпионаж к 42-летнему заключению, но ему удалось совершить побег и уехать в Россию. Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний - "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". В апреле 2011 года состоялась премьера художественно-документального телевизионного фильма "Выбор агента Блейка", в съемках которой принял участие сам Блейк.

Разведчик был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (с порядковым номером - 1).