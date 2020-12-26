На Эльбрусе открылась новая горнолыжная трасса на высоте более 3 тыс. м

НАЛЬЧИК, 26 декабря. /ТАСС/. Новая горнолыжная трасса "красного" уровня сложности, расположенная на высоте более 3 тыс. м, открылась на курорте Эльбрус в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР), передает корреспондент ТАСС.

Трасса начинается от станции "Гара-Баши" на высоте 3 847 м и идет до станции "Мир". Средняя ширина - порядка 40 м, протяженность по склону составит 1,5 км, перепад высот - более 400 м. На открытии присутствовали первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев и глава КБР Казбек Коков.

"Сегодня важное событие в жизни нашего курорта "Эльбрус" - мы открываем еще одну горнолыжную трассу ЕР27. [Канатная дорога] поднимает туристов, спортсменов до станции "Гара-Баши" на высоту 3 847 м. Это существенный вклад в развитие туризма РФ и существенный вклад в развитие экономики Кабардино-Балкарии. Всех поздравляю с этим событием, в добрый путь", - сказал Бабич на открытии.

Глава региона Казбек Коков также поздравил присутствующих с открытием новой трассы. "Трасса была построена при полном участии АО "Курорты Северного Кавказа", Минэкономразвития России. Для нас туризм - приоритетная отрасль, уверен, совместными усилиями мы придадим новый импульс развитию туризма в КБР", - сказал Коков.

Предполагается, что новая горнолыжная трасса ЕР27 позволит разгрузить существующую зону катания.

О новой зоне для катания

АО "Курорты Северного Кавказа" также планирует создать новую зону катания на курорте Эльбрус в Эльбрусском районе КБР к 2024 году. Об этом сообщил ТАСС .

"КСК к 2024 году планирует создать новую, вторую, зону катания на курорте, включающую дополнительные четыре канатные дороги и более 11 км горнолыжных трасс", - сказал генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

Предполагается, что это позволит нарастить турпоток в 1,6 раз в сравнении с 2019 годом - до 685 тыс. человек.

О курорте

Курорт "Эльбрус" расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики в 186 км от аэропорта Минеральные Воды и в 125 км от железнодорожного вокзала в Нальчике. Общая протяженность трасс - более 12 км с перепадом высот до 1,5 км. На трассах курорта возможно катание лыжников и сноубордистов различного уровня подготовки. Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха.

Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт. Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах. Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад - 12 января 1970 года.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании, помимо "Архыза", находятся курорты "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).

В новость внесены изменения (15:42 мск) - добавлены подробности о новой зоне для катания.