В Махачкале открыли памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медработникам

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Памятник медицинским работникам, погибшим в борьбе с распространением нового коронавируса, открыли на территории Дагестанского государственного медицинского университета в Махачкале.

"С участием врио главы Дагестана Сергея Меликова на территории Дагестанского государственного медицинского университета открыт памятник медицинским работникам, погибшим в борьбе с распространением нового коронавируса (COVID-19)", - сказал представитель пресс-службы главы региона.

Меликов назвал открытие памятника важным событием. "Врачи ко всем больным одинаково серьезно относятся, душевно и внимательно, я сам на себе это испытал (Меликов перенес коронавирус). Низкий поклон тем, кто отдал свои жизни за нас с вами", - сказал руководитель региона, поблагодарив руководство вуза, Минздрава РФ и Дагестана.

Присутствовавший на мероприятии замдиректора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Артем Тарасенко зачитал обращение министра здравоохранения России Михаила Мурашко. "Сооружение памятника на территории медицинского университета очень символично - это имеет большое воспитательное значение для подготовки молодого поколения врачей. Ведь именно здесь формируются все лучшие нравственные начала. Хочется надеяться, что этот монумент будет всегда напоминать молодежи, каким должен быть врач, воспитывать в молодых людях чувство патриотизма и самоотверженности", - написал Мурашко.

По данным регионального оперштаба, на 26 декабря в Дагестане зарегистрированы 22 674 случаев инфицирования, в том числе 158 за последние сутки, 19 452 человека выздоровели, 1 097 умерли.