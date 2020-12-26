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В МИД России порекомендовали послу США привиться вакциной "Спутник V"

Ранее Джон Салливан в письме Санта Клаусу признался, что в уходящем году "вел себя очень хорошо, носил маску, сохранял дистанцию", и попросил вакцину от коронавируса, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России в субботу в официальном аккаунте в Twitter ответило на рождественское письмо посла США в Москве Джона Салливана, адресованное Санта Клаусу.

Ранее на странице американской дипмиссии в Facebook была опубликована фотография написанного от руки письма Салливана. В нем дипломат признается, что в уходящем году он "вел себя очень хорошо, носил маску, сохранял дистанцию", и просит у Санты вакцину от коронавируса, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

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Опубликовано U.S. Embassy Moscow Вторник, 22 декабря 2020 г.

"Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас", - говорится в сообщении МИД РФ.

Среди указанных подарков - российская вакцина "Спутник V", которая, как напомнили в российском дипведомстве, одобрена для использования людьми старше 60 лет. На Смоленской площади американскому дипломату также порекомендовали обратить внимание на клюшки компании "ЗаряД", которыми, как известно, играет президент России Владимир Путин в матчах Ночной хоккейной лиги.

А совет относительно новых кроссовок для бега послу Салливану может дать генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, уверены в МИД. Телеведущая пропагандирует здоровый образ жизни, а несколько лет назад подарила пару кроссовок мэру Москвы Сергею Собянину.

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