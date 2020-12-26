В МИД России порекомендовали послу США привиться вакциной "Спутник V"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России в субботу в официальном аккаунте в Twitter ответило на рождественское письмо посла США в Москве Джона Салливана, адресованное Санта Клаусу.

Ранее на странице американской дипмиссии в Facebook была опубликована фотография написанного от руки письма Салливана. В нем дипломат признается, что в уходящем году он "вел себя очень хорошо, носил маску, сохранял дистанцию", и просит у Санты вакцину от коронавируса, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега.