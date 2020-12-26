Туризм на Кубе. Новые требования к путешественникам и проблемы из-за пандемии

За неделю до Нового года Министерство здравоохранения Кубы выступило в заявлением о том, что с 10 января желающим посетить страну необходимо будет при въезде предоставлять отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до вылета. А по прилету путешественнику уже местные специалисты сделают еще один для того, чтобы уверенность в отсутствии новых завезенных случаев заражения была максимальной.

Подобные требования действуют не только на Кубе, но для Гаваны это вопрос не только престижа (необходимо поддерживать бренд системы здравоохранения острова), но и денег - страна, значительные поступления в бюджет которой идут именно от туризма, сделала ставку на продвижение своего имиджа как безопасного места для отдыха в условиях пандемии.

Далекая от благополучной экономическая ситуация подталкивает руководство к активным действиям в этом направлении. По данным Министерства экономики и планирования республики, ее ВВП в 2020 году уменьшился на 11%, и одной из причин стало именно закрытие границ для туризма. К слову, в 2019 году эта отрасль принесла Кубе более $3 млрд, остров посетили более 4,7 млн иностранных гостей.

Большая часть туристов - из России

Власти в Гаване приняли в этом году компромиссное решение открыть для международного туризма изолированные от основной части республики острова, где фактически нет постоянных жителей, но есть пляжи, отели и аэропорт.

Большую часть отдыхающих после отрытия страны для туристов стали россияне, несмотря на путаницу с санитарными правилами в первое время, большую часть. Как заявили ТАСС представители большинства отелей на курортных островах Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, в среднем около 80% их клиентов говорят именно на русском.

Такой перевес можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, туристы из РФ - одна из наиболее быстрорастущих групп среди отдыхающих на Кубе: в 2019 году страну посетили 178 тыс. россиян, что на 30% превышает показатель предыдущего года. Во-вторых, желание путешествовать после долгих месяцев изоляции и ограничений вполне понятно, тем более Куба сейчас является одной из немногих стран, куда полеты из России в принципе возможны. И наконец, пока в эти регионы карибской республики помимо российских летают только канадские авиакомпании, остальные же пока наблюдают за ситуацией.

Безопасность - от аэропорта до номера отеля

По прибытии в аэропорт Хардинес-дель-Рей на острове Кайо-Коко пассажирам измеряют температуру и делают ПЦР-тест в специально оборудованных кабинах, результаты приходят обычно на следующий день. "Здесь работает квалифицированный персонал, и гости могут увидеть, как соблюдаются санитарные нормы во время их прибытия. Все процессы, в том числе и трансфер до отелей, производятся так, чтобы туристы чувствовали себя в безопасности. Наша главная задача - обеспечить нашим гостям надежный для их здоровья отдых", - отметил ТАСС официальный представитель аэропорта Марио Эрнандес.

Но есть ли риск, что, например, в самолете турист будет контактировать с заразившимся, не подозревая об этом, и попадет в изоляцию по приезде? Безусловно, стопроцентной страховки от этого, к сожалению, не существует. На этот случай кубинцы сделали выводы из нескольких спорных моментов с первыми группами российских туристов и улучшили условия вынужденной изоляции, выделив для этой цели специально оснащенный отель. Так надлежащим образом обеспечивается предоставление услуг для гостей.

Остальные гостиницы прибегают к оригинальным приемам: к примеру, туристам выдают браслеты разных цветов в зависимости от даты их приезда, чтобы как персонал, так и сами постояльцы понимали, кто когда прилетел и какими нормами не стоит пренебрегать.

"Возможно, организаторы не ко всему оказались готовы, но я думаю, если все время заострять внимание на негативе, отдыха не будет. Во время ожидания результата теста фактически на изоляцию не сажают, но нужно обязательно носить маску. И плюс в том, что средства дезинфекции располагаются по всей территории отеля", - рассказала ТАСС туристка из Якутска Елизавета Газизова во время отдыха на пляже Пилар, тезке знаменитой лодки поклонника Кубы писателя Эрнеста Хемингуэя.

Что предлагают туристам

Большинство отелей на островах четырехзвездочные и пятизвездочные. Поскольку поток туристов в данный момент небольшой, приезжающие порой оказываются в полупустых гостиницах, что для многих является плюсом. На данный момент аэропорт Хардинес-дель-Рей принимает шесть рейсов в неделю, из них четыре из России. На каждом из них прилетает около 400 туристов.

"По приезду нашу группу встретили сальсой, это задало позитивный тон. Те же артисты выступают в отеле на вечерних концертах, - рассказал Михаил, приехавший из Москвы. - В планах супруги посмотреть на фламинго, нам уже предложили такую экскурсию". Фламинго являются визитной карточкой Кайо-Гильермо, здесь они находятся в естественной среде обитания.

Для тех, кому скучно в отеле с системой "все включено", предлагают увидеть дельфинов и исследовать подводный мир островов. В окрестностях есть множество зон, где разные виды морской фауны обитают прямо у берега. На островах также можно устроить скоростную прогулку на индивидуальном катере по естественным мангровым каналам и пожить в отеле, оформленном в традиционном кубинском стиле.

Гавана без поездок на кабриолетах

"Большинство туристов, стремящихся на Кубу, ориентируются все же именно на пляжный отдых, - отметил в беседе с ТАСС менеджер одного из местных туристических бюро Эдуардо. - Однако даже эти клиенты всегда стараются хотя бы на пару дней съездить в Гавану, здесь особая атмосфера. К сожалению, из доступных сегодня районов Кубы сделать это очень проблематично, поэтому мы ждем, когда все больше компаний начнут возобновлять полеты именно в столицу".

Столичный аэропорт имени Хосе Марти открылся еще в середине ноября, но из-за более тщательного санитарного контроля и соответствующих рисков пассажиров оказаться на карантине авиакомпании (в том числе и российские) пока не спешат массово возобновлять рейсы в Гавану. Как следствие - все еще тихие улицы исторического центра и скучающие шоферы знаменитых автомобилей 40-х и 50-х годов, ставших визитной карточкой Гаваны.

Владельцы ресторанов не так единодушны - одни решили подождать до лучших времен, другие используют затишье как возможность угостить своими блюдами хотя бы тех немногих добравшихся до Гаваны туристов (в основном канадских). Такое повышенное внимание к посетителям порой дает в дальнейшем хорошую рекламу как через "сарафанное радио", так и через отзывы в интернете. "Мы сделали новую расстановку столов с большей дистанцией, в каждом уголке заведения вы найдете дезинфекторы для рук в соответствии с новыми нормами, - рассказала администратор одного из ресторанов в Старой Гаване Глэдис Мартинес. - Пока поток клиентов не такой большой как раньше, но в этой ситуации мы стараемся не унывать и показать себя с лучшей стороны, особенно пока многие наши конкуренты еще закрыты".

Руководство крупных отелей в свою очередь приводит в порядок здания, но в датах открытия старается ориентироваться на масштабное возобновление международных рейсов. Правда, не стал откладывать выход из "отпуска" культовый исторический отель "Насьональ", где в свое время останавливались такие известные личности, как Юрий Гагарин, Уинстон Черчилль, Марлон Брандо. Открытие состоится 30 декабря, в 90-летнюю годовщину со дня основания гостиницы - эту дату пусть и частично заполненный "Насьональ" встретит торжественной программой в стиле 30-х годов.

Евгений Задорожный