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Митрополит Иларион призвал верующих привиться от коронавируса в новом году

При этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата подчеркнул, что не участвует в какой-либо кампании по вакцинированию

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал всех, у кого есть возможность, привиться от коронавируса в 2021 году.

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"Я бы посоветовал всем, кто имеет такую возможность, вакцинироваться от коронавируса - и тем, кто уже переболели, и в особенности, конечно, тем, кто еще не заболел. Я не участвую в какой-то кампании по вакцинированию, как сейчас некоторые пишут: вот, церковь включилась в кампанию по вакцинированию. Просто я сам сначала перенес эту болезнь, а потом, спустя несколько месяцев, вакцинировался, и другим рекомендую сделать то же самое", - сказал он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия-24". Так он ответил на вопрос ведущей о том, какие напутствия он дал бы православным в преддверии Нового года.

10 декабря в России началась вакцинация против коронавируса. 14 декабря Мурашко сообщил, что препарат в рамках масштабной вакцинации доставлен во все регионы России.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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