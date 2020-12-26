Митрополит Иларион призвал верующих привиться от коронавируса в новом году

"Я бы посоветовал всем, кто имеет такую возможность, вакцинироваться от коронавируса - и тем, кто уже переболели, и в особенности, конечно, тем, кто еще не заболел. Я не участвую в какой-то кампании по вакцинированию, как сейчас некоторые пишут: вот, церковь включилась в кампанию по вакцинированию. Просто я сам сначала перенес эту болезнь, а потом, спустя несколько месяцев, вакцинировался, и другим рекомендую сделать то же самое", - сказал он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия-24". Так он ответил на вопрос ведущей о том, какие напутствия он дал бы православным в преддверии Нового года.

10 декабря в России началась вакцинация против коронавируса. 14 декабря Мурашко сообщил, что препарат в рамках масштабной вакцинации доставлен во все регионы России.