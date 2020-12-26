В московском баре Mendeleev нашли потайное помещение, где посетителей обслуживали ночью

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полицейские в ходе повторного рейда обнаружили потайное помещение в баре Mendeleev в центре города. В нем посетителей обслуживали после 23:00, об этом журналистам в субботу сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

"Сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведено обследование бара Mendeleev по адресу: ул. Петровка 20/1, в подвальном этаже, на предмет соблюдения указа мэра Москвы о приостановлении предоставления услуг общественного питания гражданам с 23:00 до 06:00. Сотрудники бара отказались открывать дверь, в результате чего она была вскрыта с применением кувалды. Было выявлено, что заведение предоставляет услуги гражданам после 23:00. В ходе повторного рейда 26 декабря в 03:00 охрана открыла дверь [инспекции]: в основных помещениях не было света и посетителей, однако у проверяющих была информация о находящихся внутри посетителях", - сказал Поповский.

Под угрозой применения спецсредств охрана открыла двери в ранее закрытое небольшое помещение, где обнаружились около 70 человек. "Эти люди распивали алкоголь, курили сигареты и кальян, а плотность людей была такова, что некоторые сидели друг у друга на коленях", - сообщил Поповский. Таким образом в заведении были выявлены нарушения противопожарной и санитарной безопасности. Соответствующие уведомления будут отправлены в Роспотребнадзор и противопожарные органы. Также заведению грозят административные меры за работу после 23:00.

По словам Поповского, за данные нарушения администрации заведения, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровью штраф будет достигать 1 млн рублей.