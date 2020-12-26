Музей командира крейсера "Варяг" открыли в Тульской области после реконструкции

ТАСС, 26 декабря. Музей командира крейсера "Варяг" Всеволода Руднева открыли в субботу в селе Савино Тульской области после масштабной реконструкции, сообщила пресс-служба правительства региона.

"После комплексной реконструкции открыт музей командира крейсера "Варяг" В. Ф. Руднева. В здании заменены инженерные системы и кровля, сделана вентиляция, которой ранее не было, оштукатурен фасад здания, установлены новые окна и двери, сделана внутренняя отделка", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В ходе реконструкции в музее также появилась новая композиция с использованием мультимедийного оборудования. В основном круглом зале посетители музея смогут узнать о предпосылках русско-японской войны, сражении у Чемульпо, кораблях и судьбах моряков. Появились и интерактивные элементы - за импровизированным штурвалом в игре "Морской бой" любой желающий сможет примерить роль капитана.

Представленная в малом зале музея экспозиция рассказывает о становлении Всеволода Руднева как морского офицера, его карьере и семье. В экспозицию вошли в том числе уникальные экспонаты из фондов Тульского музейного объединения.

Музей, посвященный командиру крейсера "Варяг" Всеволода Руднева, открылся в Тульской области в феврале 2004 года к 100-летию подвига экипажа крейсера "Варяг" в ходе русско-японской войны (1904-1905 гг.).