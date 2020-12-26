Первый этап реновации мурманских ЗАТО завершится к сентябрю 2021 года

МУРМАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Первый этап комплексного плана реновации ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией военных в Мурманской области должен быть реализован до конца сентября 2021 года. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в субботу на форуме СМИ в Мурманске.

"Одним из ключевых вопросов на госкомиссии по развитию Арктики было утверждение мероприятий первого этапа реновации ЗАТО и других населенных пунктов, где проживает большое количество военных. В этот перечень вошел ремонт дорог, соцучреждений, транспортной инфраструктуры и так далее. Соответствующие ресурсы на эти мероприятия, которые должны быть выполнены до 30 сентября 2021 года, выделены", - отметил Андрей Чибис.

По данным правительства региона, комплексный план по реновации ЗАТО предусматривает 26 мероприятий на общую сумму 978 млн рублей. Первый этап затронет семь муниципалитетов: Александровск, Видяево, Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией (это поселок Высокий и две стоящие рядом воинские части), Печенгский район (Печенга и Спутник) и Североморск.

Губернатор подчеркнул, что стоимость реализации задач по реновации ЗАТО значительно больше, уже во время реализации первого этапа правительство региона приступит к подготовке проектной документации для следующих этапов плана, кроме мероприятий первого этапа реновации, в указанных муниципалитетах за счет федеральных средств будут реализовывать проекты по благоустройству.

В городах ЗАТО и населенных пунктах дислокации военных в Мурманской области проживает более 152 тыс. человек, это 20% населения региона.

Ранее в декабре первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сообщал, что в ближайшее время в обновление жилищного фонда в Арктике в целом поступят более 2 млрд рублей, половину из которых предоставит государство, а вторую - инвестор.