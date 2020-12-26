Погибшие при пожаре на траулере на Канарах моряки являются гражданами Украины

МАДРИД, 26 декабря. /ТАСС/. Три гражданина Украины погибли в результате пожара, который начался в четверг на рыболовном траулере "Свеаборг" в порту Лас-Пальмас на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в гражданской гвардии.

"Погибшие являются украинцами, пострадавшие - граждане России, они уже выписаны [из больницы]", - отметили в правоохранительных органах.

По данным газеты El Pais, пожар вспыхнул в машинном отделении судна, когда оно находилось в доке на ремонте, причина выясняется. Пожарные задействовали девять машин, чтобы ликвидировать возгорание. При этом были обнаружены тела трех членов экипажа, сообщила на своей странице в Facebook пожарная служба Лас-Пальмаса. Еще четверо моряков были доставлены в местную больницу с отравлением продуктами горения.

В новость внесены изменения (18:04 мск) - передается с исправлением в третьем абзаце, правильно - "в машинном"