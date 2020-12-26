Суд оштрафовал бойца Исмаилова на 10 тыс. рублей за драку болельщиков на турнире в Москве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. рублей бойца без правил Магомеда Исмаилова за провокацию массовой драки болельщиков на турнире Fight Nights Global Winter Cup в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Конфликт Исмаилова и Минеева привел к массовой драке на турнире MMA

Бои без правил. Конфликт Исмаилова и Минеева привел к массовой драке на турнире MMA

"Суд признал Магомеда Исмаилова виновным по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния") и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что во время турнира Fight Nights Global Winter Cup произошла массовая драка с участием бойцов смешанного стиля Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Массовая драка произошла в октагоне, дерущихся разняла полиция.