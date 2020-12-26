Из Сирии в Россию вернулись 19 детей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Самолет Минобороны РФ доставил в субботу из Сирии в Россию еще 19 российских детей. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Сегодня днем в подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет Министерства обороны России, на борту которого находились 19 детей в возрасте от трех до 15 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска", - говорится в сообщении. Дети возвращены в Россию в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся в Ираке и Сирии, которая началась ещё летом 2017 года по поручению президента Владимира Путина. Рейс стал 12-м по счету с декабря 2018 года.

Вывезенные в субботу дети после обследования направятся к родственникам в четыре региона РФ - Республики Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области. "Сразу по прибытии все дети направлены в медицинское учреждение для прохождения необходимых профилактических мероприятий. После того, как обследования будут завершены, а также выдержан период обязательного карантина, несовершеннолетние будут переданы их ближайшим родственникам и уедут в четыре региона Российской Федерации - Республики Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области", - говорится в сообщении.

"В ближайшие пару дней будет обследование, потом приедут родственники и, надеюсь, по крайней мере я очень просила врачей, чтобы под Новый год дети оказались в теплой домашней обстановке", - цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.