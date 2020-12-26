Минздрав Словении закрыл горнолыжный курорт, не прекративший работу по указу властей

ЛЮБЛЯНА, 26 декабря. /ТАСС/. Инспекторы Министерства здравоохранения Словении опечатали все подъемники на лыжном курорте Крвавец, который продолжил работу, несмотря на запрет всем горно-спортивным комплексам страны принимать гостей в период до 1 января 2021 года. Об этом в субботу сообщило Словенское агентство печати .

Представители Минздрава обеспечили эвакуацию лыжников с трасс в долину и наложили пломбы на все кабины канатной дороги. Администрация курорта вынуждена будет заплатить штраф в размере €4 тыс.

Ранее администрация курорта заявила о намерении продолжить работу, несмотря на требования властей. Это вызвало критику со стороны словенского премьера Янеза Янши, который на своей странице в Twitter сослался на опыт полностью закрывших зоны катания европейских стран. Постановление правительства Словении о временном запрете на работу горнолыжных комплексов вступило в силу 24 декабря. С 1 января 2021 года курорты смогут принимать гостей лишь при наличии у последних отрицательного результата теста на коронавирус, полученного не ранее чем за 24 часа до прибытия на склон.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 114 025, умерли 2 532 человека.

В настоящий момент на всей территории Словении действует режим эпидемии: запрещены любые общественные мероприятия, прекращена работа всех общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. Перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, с 21:00 до 06:00 по местному времени (с 23:00 до 08:00 мск) действует комендантский час. Единственным исключением являются праздничные даты католического Рождества и Нового года, в эти дни все словенцы могут посетить друзей и родственников, проживающих на территории страны.