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ММА

Суд оштрафовал бойца Минеева на 10 тыс. рублей за драку болельщиков на турнире в Москве

Ранее суд назначил аналогичный штраф бойцу Магомеду Исмаилову

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы назначил административный штраф в 10 тыс. рублей бойцу смешанных единоборств, чемпиону Европы и мира Владимиру Минееву за провокацию массовой драки болельщиков на турнире Fight Nights Global Winter Cup в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, который в субботу оштрафовал спортсмена.

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"Суд признал Владимира Минеева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - сказали в суде.

Ранее аналогичное решение тот же суд принял в отношении другого бойца без правил Магомеда Исмаилова.

Во время турнира Fight Nights Global Winter Cup произошла массовая драка с участием бойцов смешанного стиля Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Массовая драка произошла в октагоне, дерущихся разняла полиция.

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