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Пандемия COVID-19

Росздравнадзор проверит качество оказания помощи пожилой пациентке, умершей под Воронежем

Ранее издание "Блокнот Воронеж" сообщило о том, что за состоянием заразившейся коронавирусом женщины, в медучреждении, куда ее госпитализировали, никто не следил

ТАСС, 26 декабря. Территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области проведет проверку распространенной в СМИ информации о неоказании надлежащей медпомощи пожилой жительнице региона. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

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"По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области проверит качество медпомощи пожилой пациентке в больнице Воронежской области, которая, по сообщениям СМИ, скончалась в больнице", - сказали в пресс-службе.

Ранее издание "Блокнот Воронеж" опубликовало материал, в котором со ссылкой на жительницу области Алесю Литвинову описана история госпитализации заразившейся коронавирусом бабушки. По словам женщины, за состоянием пожилой родственницы никто не следил, она не ела более двух недель, ослабла и в один из дней потеряла сознание. Пациентку перевели в реанимацию, позже приняли решение направить в отделение больницы по месту жительства, где через несколько часов она умерла.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияВоронежская областьПандемия COVID-19
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