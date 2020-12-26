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Пандемия COVID-19

В КЧР 1 тыс. малоимущих семей получила продуктовые наборы в преддверии Нового года

Власти республики решили провести данную акцию в том числе в связи со сложной эпидобстановкой в регионе

ЧЕРКЕССК, 26 декабря./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в преддверии новогодних праздников направили 1 тыс. продуктовых наборов семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Народного собрания (парламента) республики.

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"В Карачаево-Черкесии завершилась акция помощи остро нуждающимся семьям, продукты питания первой необходимости получили малоимущие семьи во всех городах и районах республики. Всего за период акции наборами продуктов были обеспечены 1 000 семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщил, что до конца года около 1 000 семей из всех городов и районов республики, находящихся в сложной жизненной ситуации, будет оказана помощь в виде продуктовых наборов первой необходимости. Решение помочь жителям республики продуктовыми наборами накануне праздников связано в том числе со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

За последние сутки в республике выявили 93 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксирован 14 671 случай инфицирования, 13 071 человек выздоровел, 41 умер. В госпиталях республики получают лечение 963 пациента, остальные лечатся амбулаторно.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия COVID-19
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