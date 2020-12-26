Большинству жильцов дома в Нижнем Новгороде разрешили вернуться в квартиры после пожара

ТАСС, 26 декабря. Жильцам дома на ул. Березовской в Нижнем Новгороде, где в субботу утром вспыхнул пожар, разрешили вернуться домой. Это распоряжение не коснулось лишь жителей девяти наиболее пострадавших квартир, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Жильцы дома на ул. Березовской могут вернуться в свои квартиры, за исключением девяти квартир. Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, такое решение было принято по итогам работы комиссии по ЧС. Всем, кто обратился за временным жильем, оно предоставлено. Квартиры, в которые жители временно не вернутся, взяты под охрану сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в администрации Нижнего Новгорода, временным жильем воспользовались три семьи. "Им были предоставлены места в гостинице за счет бюджета города", - говорится в сообщении.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на шестом этаже дома №87 на Березовской улице. В результате выгорела квартира площадью 60 кв. м, погибла женщина, пострадали еще одна женщина и ребенок, их состояние удовлетворительное. Спасатели эвакуировали из дома 220 жильцов, для них был организован пункт временного размещения.

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, погибшая женщина-инвалид состояла на учете у психиатра. Следователи не исключают, что она могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты, так как весной 2020 года уже совершала подобные действия. Назначены криминалистические экспертизы, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая. Проверку также проводит прокуратура.