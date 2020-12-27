МЧС России отмечает 30-летний юбилей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские спасатели отмечают 27 декабря свой профессиональный праздник, он же является днем рождения МЧС России, которому исполнилось 30 лет. Как сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, за эти годы было спасено более 2,5 млн человек. "В целом мы спасаем за год от 100 до 200 тыс. человек - это целый районный центр", - сказал он.

МЧС начиналось с Российского корпуса спасателей, созданного 27 декабря 1990 года, который был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а в январе 1994 года - в МЧС России. За 30 лет у МЧС было три руководителя: один из основателей спасательной службы Сергей Шойгу, сейчас возглавляющий Министерство обороны, Владимир Пучков и Евгений Зиничев.

Созданная с нуля

Спасательная служба России создавалась практически с нуля в самые сложные для России годы. Возглавлявший ее 22 года Сергей Шойгу рассказывал, что Российский корпус спасателей начинался с 17 человек, именно столько фамилий было в первой зарплатной ведомости. Позже он признался, что эти 22 года вошли в его жизнь как самые счастливые.

Российским спасателям многое приходилось делать впервые. Но именно в кризисные 90-е годы МЧС России набирало силу и завоевывало авторитет, проводя и миротворческие, и спасательные операции на местах многочисленных стихийных бедствий, техногенных катастроф, террористических актов, пожаров, в зонах межнациональных вооруженных конфликтов не только в России, но и за ее пределами.

"Мы сразу избрали такой путь, что задача МЧС - это предупреждение чрезвычайных ситуаций, реагирование на ЧС и оказание помощи после этих чрезвычайных ситуаций", - рассказал телеканалу "Вместе.рф" заместитель председателя Совета Федерации, Герой России Юрий Воробьев, стоявший у истоков создания МЧС. По его мнению, успех того, молодого, МЧС заключался в команде, особом корпоративном духе, который нужно уметь поддерживать, чтобы система работала как единый организм.

Спасатели МЧС России первыми в мире ввели в практику "минуту тишины" при разборе завалов рухнувших зданий, когда прекращается работа всей техники, чтобы услышать, не доносятся ли из-под завалов стоны находящихся под обломками людей. Они же первыми освоили технологию десантирования поисковых собак, техники и госпиталя с необходимым оборудованием, в котором тысячи раз в полевых условиях проводились хирургические операции. А первая операция МЧС России в 1991 году по обрушению надломившегося 700-тонного обломка трубы на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

В разные годы в состав МЧС вошли гражданская оборона и противопожарная служба, государственная инспекция по маломерным судам и горноспасатели, была создана авиация МЧС, появились свои медицинские, психологические, водолазные, кинологические, пиротехнические подразделения.

Ущерб меньше, спасенных больше

Как сообщил глава МЧС России генерал армии Евгений Зиничев, в 2020 году при чрезвычайных ситуациях, пожарах и ДТП в России спасено более 100 тыс. человек. Подразделения МЧС России принимали участие в ликвидации 324 чрезвычайных ситуаций, тушении более 420 тыс. техногенных пожаров, осуществляли выезды более чем на 89 тыс. ДТП, а также 3,5 тыс. происшествий на водных объектах.

В этом году на 8,4% сократилось число техногенных пожаров, погибших в них - на 7,5%, пострадавших - на 13,3%. В то же время в 2020 году количество чрезвычайных ситуаций в России выросло на 29% по сравнению с прошлым годом. "При этом нам удалось значительно сократить число пострадавших и погибших, увеличив количество спасенных", - сообщил в интервью ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций МЧС активно внедряет информационные технологии в их прогнозирование и предупреждение. В качестве примера Зиничев привел циклоны и тайфуны, действовавшие в августе - сентябре этого года на Дальнем Востоке. "Благодаря предупредительным мерам удалось не допустить гибели людей. Минимизирован ущерб и суммы компенсационных выплат. До этого на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций ежегодно выделялось до 8 миллиардов рублей из федерального бюджета", - рассказал министр.

Он добавил, что первоочередная задача МЧС России всегда есть и будет - предупреждение, спасение, помощь, поэтому и в последующие годы спасатели будут совершенствовать свое мастерство, чтобы эффективнее выполнять задачи по предназначению. "Спасатели, пожарные, кинологи, психологи, медики, химики, пиротехники, водолазы, летчики - все наши специалисты работают как единая команда, трудятся бок о бок и вместе проходят огонь, воду и "медные трубы". "Это люди, которых сплотили риск, внутренняя потребность приходить на помощь, самоотверженность и преданность своему делу. Они ежедневно несут боевое дежурство. Каждый из них является звеном неразрывной цепи", - подчеркнул Зиничев.