Глава МЧС поздравил спасателей с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев поздравил спасателей с профессиональным праздником и с 30-летним юбилеем министерства.

"Хочу поздравить пожарных и спасателей, летчиков и горноспасателей, врачей и психологов, всех тех, кто своим ежедневным трудом и преданностью профессии заслужили уважение людей. Каждый из вас, не жалея сил, с честью выполняет свой профессиональный долг. Вы первыми приходите на помощь. Невзирая на опасность, вы боретесь со стихией", - говорится в поздравлении министра. Особые слова благодарности он высказал ветеранам, стоявшим у истоков создания МЧС.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, за 30 лет было спасено более 2,5 млн человек, оказана помощь более 5 млн человек, ликвидировано более 31 тыс. чрезвычайных ситуаций различного характера, потушено свыше 6,9 млн пожаров, обезврежено более 1,7 млн взрывоопасных предметов, проведено свыше 500 гуманитарных операций за рубежом, осуществлена доставка гуманитарных грузов более чем в 100 стран мира.

27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который вскоре был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и затем - в МЧС России. Этот день считается днем рождения МЧС, которому исполнилось 30 лет.