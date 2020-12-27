В аэропорту Каира изъяли посылку с древними монетами, которую пытались отправить в США

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Посылка с древнегипетскими монетами, которые пытались переправить в США, была перехвачена в аэропорту Каира. Об этом сообщило в субботу издание Al Youm As Sabi.

"Контрабандная посылка с 85 монетами разных эпох и тремя древнеегипетскими скарабеями был изъята при попытке переправить ее в Соединенные Штаты по почте", - говорится в заявлении администрации международного аэропорта, "действовавшей в сотрудничестве с таможенной администрацией [американской почтовой компании] FedEx".

Внутри посылки в макетах-формах, обычно используемых скульпторами в своей работе, были спрятаны запрещенные к вывозу из страны артефакты.

Как отмечается, в посылке были обнаружены две серебряные монеты эпохи Птолемеев, 80 бронзовых монет греческой и римской эпох, две золотые монеты византийской эпохи, серебряная монета эпохи Айюбидов и три маленьких амулета в виде скарабея из Древнего Египта.

Закон от 1983 года запрещает вывоз из Египта древних артефактов, представляющих культурную и историческую ценность.