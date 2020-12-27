Путин поблагодарил сотрудников МЧС за результативную работу в 2020 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, отметив их профессионализм и поблагодарив за работу в текущем году.

"Хочу сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году, за проявленный профессионализм в ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, других ситуаций чрезвычайного характера", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"В целом необходимо и дальше наращивать возможности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в полной мере использовать преимущества современных подходов к прогнозированию рисков, чтобы минимизировать ущерб от стихийных бедствий, пожаров, наводнений, аварий. И самое главное - сберечь жизни, жизни и здоровье людей", - подчеркнул Путин.

Президент также отметил помощь сотрудников МЧС во время пандемии коронавируса и их работу за рубежом, в частности в Нагорном Карабахе. "Добавлю, что всего за прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом. Считаю это одним из важнейших и значимых направлений вашей работы", - сказал президент. "Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое - продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении. И сделает это бескорыстно, не ради каких-то политических выгод. Этот опыт, безусловно, нужно использовать для дальнейшего совершенствования всей системы МЧС. В этом отношении многое уже сделано: укрепляются кадровый потенциал и техническая оснащенность на всех уровнях, во всех ключевых звеньях", - отметил Путин.

Глава государства также выразил уверенность, что сотрудники МЧС продолжат достойно выполнять свою работу, и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.

Профессиональный праздник День спасателя появился в 1995 году. В соответствии с указом президента он был установлен 27 декабря, в день создания МЧС. В этом году министерство отмечает 30-ю годовщину с момента своего создания.