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Пандемия COVID-19
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Вакцинация от коронавируса "Спутником V" начнется в Аргентине 29 декабря

Как сообщили местные власти, к 28 декабря дозы вакцины будут доставлены во все провинции страны
© Егор Алеев/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в Аргентине начнется 29 декабря. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации президента южноамериканской республики по итогам встречи главы государства Альберто Фернандеса с губернаторами в формате видеоконференции.

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"Во вторник начинается кампания по вакцинации во всей стране", - говорится в сообщении.

Как сообщил Фернандес, к 28 декабря дозы вакцины "Спутник V" будут доставлены во все провинции Аргентины. "Мы хотим, чтобы к осени у нас была вакцинирована большая часть людей из групп риска", - отметил президент.

По данным пресс-службы, все губернаторы приветствовали тот факт, что правительству удалось добиться поставок вакцины от коронавируса в Аргентину. Как сообщил глава провинции Кордова Хуан Скьяретти, желание вакцинироваться выразили 98% медработников в регионе.

В четверг в Аргентину прибыла первая партия вакцины "Спутник V" для Аргентины в количестве 300 тыс. доз.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата "Спутник V".

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19
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