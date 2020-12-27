Telegraph: в Великобритании начнут применять вакцину AstraZeneca с 4 января

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании готовятся начать использовать вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая разрабатывает препарат совместно с Оксфордским университетом, с 4 января. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения может одобрить применение препарата уже 27 декабря. Как отметило издание, это позволит правительству королевства ускорить программу вакцинации, стартовавшую 8 декабря после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Власти рассчитывают, что уже к середине следующего месяца в Великобритании, где проживают 66 млн человек, будут привиты более 2,5 млн пациентов.

Газета указала, что в первой половине января в Соединенном Королевстве планируется открыть центры массовой вакцинации, под которые будут переоборудованы конференц-залы и спортивные объекты, в частности 27-тысячный стадион Ashton Gate, где проводит матчи футбольный клуб "Бристоль Сити". Кроме того, препарат на первом этапе попадет в 83 крупных лечебных учреждения по всей стране. Согласно The Sunday Telegraph, британские власти в борьбе с пандемией коронавируса отводят большую роль именно оксфордской вакцине, поскольку она, в отличие от препарата Pfizer, не требует хранения при сверхнизкой температуре и стоит дешевле.

В общей сложности Соединенное Королевство подписало соглашения о поставке свыше 350 млн доз вакцин от коронавируса с различными производителями, включая 100 млн доз от AstraZeneca и Оксфорда. Опубликованные в конце ноября предварительные результаты клинических исследований данного препарата, проведенные на 20 тыс. добровольцах из Великобритании и Бразилии, показывают, что его средняя эффективность составляет 70%. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, - увеличенную дозу препарата.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, с начала программы вакцинации населения в стране на текущий момент привиты около 800 тыс. человек. Первыми препарат получают медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет.

Новый штамм

Как подчеркнула The Sunday Telegraph, вакцинация приобретает еще большее значение в свете выявления в королевстве нового штамма коронавируса, который, по предварительным данным, может быть на 70% более заразен. Эта разновидность коронавируса начинает доминировать среди выявляемых случаев заражения: в Лондоне и на юго-востоке Англии на нее сейчас приходится большая часть новых заболевших. Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мутировавший вариант был выявлен в стране еще в сентябре, а позже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.

В общей сложности в Великобритании умерли свыше 70,4 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования превысило 2,25 млн. За последние семь дней число регистрируемых в королевстве случаев выросло на 45% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.