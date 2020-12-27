Пиротехники МЧС обнаружили более 10 тыс. боеприпасов с начала работы в Карабахе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пиротехники МЧС РФ, проводящие разминирование территории Нагорного Карабаха, обнаружили более 10 тыс. боеприпасов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Специалисты отряда "Лидер" МЧС России продолжают пиротехнические работы в Нагорном Карабахе. К настоящему моменту ими обследовано почти 53 га территорий и обнаружено свыше 10 тыс. взрывоопасных предметов", - сказали в пресс-службе.

Основная работа ведется в Айгестане Аскеранского района и его окрестностях. Среди находок - более 4,7 тыс. снарядов от 30 до 152 мм, 416 различных минометных мин, 378 взрывателей к артиллерийским снарядам, 260 фрагментов ракет реактивных систем залпового огня "Град", а также более 3,2 тыс. патронов, 540 гранат и пять противотанковых управляемых ракет "Малютка" и "Фагот". Все они после обезвреживания, если оно было необходимо, переданы Центр гуманитарного разминирования для утилизации.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

После ввода российских миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.