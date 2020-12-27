В Якутии открылся первый амбулаторный центр для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 27 декабря. Первый в Якутии амбулаторный центр для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию открылся в Якутской городской больнице № 3, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства республики.

"В нашем центре посетители с признаками коронавирусной инфекции могут сдать анализ и пройти КТ-исследование. Врач примет решение о дальнейшем ведении пациента: или оставить на амбулаторном уровне, или решить вопрос госпитализации. Посменно будет работать около 24 сотрудников. При этом поликлиника продолжает работу в штатном режиме, а для посетителей Амбулаторного ковид-центра устроен отдельный вход", - приводит пресс-служба слова главного врача поликлиники Светланы Давыдовой.