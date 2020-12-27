В Якутии открылся первый амбулаторный центр для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 27 декабря. Первый в Якутии амбулаторный центр для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию открылся в Якутской городской больнице № 3, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства республики.
"В нашем центре посетители с признаками коронавирусной инфекции могут сдать анализ и пройти КТ-исследование. Врач примет решение о дальнейшем ведении пациента: или оставить на амбулаторном уровне, или решить вопрос госпитализации. Посменно будет работать около 24 сотрудников. При этом поликлиника продолжает работу в штатном режиме, а для посетителей Амбулаторного ковид-центра устроен отдельный вход", - приводит пресс-служба слова главного врача поликлиники Светланы Давыдовой.
При наличии медицинских показаний к госпитализации пациент будет доставлен в инфекционное отделение. При показании к амбулаторному лечению пациенту выдадут заключение с диагнозом, рекомендации, а также необходимые лекарственные препараты. В дальнейшем корректировать лечение и выдавать лекарства будет врач поликлиники по месту жительства пациента.
Уточняется, что в больнице есть необходимое оборудование, КТ-аппарат, имеется своя клинико-диагностическая лаборатория, штат врачей. Амбулаторный ковид-центр организован по всем требованиям Роспотребнадзора, разделен на "чистую" и "грязную" зоны с отдельными входами для медперсонала и пациентов.
По данным правительства Якутии, всего в регионе подтверждено 18 752 случая заражения коронавирусом. Из них 8 845 пациентов выздоровели, 207 умерли. Проведено более 750 тыс. тестов на коронавирус.