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В Гонконге открылся подводный туннель стоимостью $6 млрд

Строительство продолжалось более семи лет

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 декабря. /ТАСС/. Новый подводный туннель - самый длинный и глубокий из имеющихся в Гонконге - открылся здесь в воскресенье для движения автомобилистов. Об этом сообщил департамент транспорта данного специального административного района Китая.

Коридор протяженностью 5,5 км соединил через морскую акваторию район Тунмун на Новых территориях Гонконга с островом Лантао в районе международного аэропорта Чеклапкок и въезда на гигантский мост Гонконг - Макао - Чжухай, который был открыт в конце 2018 года.

Строительство туннеля обошлось в 47 млрд гонконгских долларов ($6,1 млрд) и продолжалось более семи лет. Проезд по нему будет бесплатным.

Маршрут пролегает на глубине до 60 м под морским дном. Для прокладки туннеля была задействована огромная буровая машина диаметром 17,6 м.

Это первый подводный туннель в Гонконге, построенный методом бурения. Три других подобных объекта здесь были сооружены методом укладки на дно в менее глубокой акватории в проливе Виктория.

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