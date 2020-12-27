В Якутии открылся Центр предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций

ТАСС, 27 декабря. Центр предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций открылся в Якутске. В первое время он будет работать в режиме музея, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства республики Саха (Якутия).

"За время подготовки рабочей группой было пересмотрено множество фотографий, проштудированы архивные документы и современные издания, а потому в центре можно увидеть подлинные документы, редкие кадры работы спасателей и пожарных, людей, готовых прийти на помощь по первому зову. Здесь есть костюмы и оборудование, которое они используют в своей нелегкой работе. Переходя от одного экспоната к другому, как в машине времени, можно путешествовать по страницам истории", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС республики, первое время центр будет работать только в режиме музея. В дальнейшем здесь планируется проводить работу непосредственно связанную со спасательным делом, в том числе обучение и аттестацию спасателей. В рамках открытия центра состоялась церемония передачи "капсулы времени" с обращением к будущему поколению, работникам системы предупреждения и ликвидации ЧС 2045 года.

Накануне в преддверии профессионального праздника - Дня спасателя - за заслуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций были вручены нагрудные знаки Службы спасения Якутии "За заслуги в деле спасения".