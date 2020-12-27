СМИ: международный фестиваль пива на Хайнане привлек ценителей своим разнообразием

ХАЙКОУ, 27 декабря. /ТАСС/. Первый Хайнаньский международный фестиваль пива, проходящий на территории самой южной провинции КНР, привлек своим широким ассортиментом внимание десятков тысяч любителей и искушенных ценителей этого древнего алкогольного напитка. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", жителей и гостей острова прежде всего порадовало богатейшее вкусовое разнообразие.

Организаторы предложили общественности ознакомиться с национальной и зарубежной пивной продукцией, отличающейся большим разбросом по показателю долевого содержания спирта - от привычных 3-4 до беспрецедентных 75 градусов. Среди представленных сортов пива - традиционное и крафтовое, светлое и темное, обычное и нефильтрованное, пенное и не очень. Посетители смогли попробовать напитки как с низкой, умеренной, так и с чрезвычайно высокой плотностью сусла. Как и на всяком крупном пивном фестивале, компании-производители продемонстрировали свой лучший товар на любой вкус - от лагера до эля, портера и стаута.

"У пива крайне широкий круг почитателей. <...> Мы надеемся, что этот фестиваль будет проводиться ежегодно и стимулирует развитие многогранной культуры проведения досуга на море", - прокомментировал мероприятие департамент туризма Хайнаня.

Ожидается, что фестиваль повысит популярность самобытной культуры острова. Жители и гости провинции могут ознакомиться с богатейшим ассортиментом слабоалкогольного напитка, сваренного как по традиционным, так и по необычным, в том числе уникальным рецептам. Посетителям предлагают погрузиться с головой в атмосферу увлекательных представлений и захватывающих шоу, попробовать изыски местной кухни, заняться шопингом и даже принять участие в спортивных состязаниях.

Согласно опубликованной программе, в ходе фестиваля состоятся выступления известных в КНР музыкальных ансамблей, пройдет клоунада, парад диснеевских персонажей. Настоящий фурор произвели развлекательные программы с участием более чем сотни артисток в красочных бикини.

Хайнаньский пивной фестиваль

Фестиваль проходит в курортном городе Санья с 24 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. В ходе мероприятия, на котором посетителям предложено ознакомиться более чем с 1 тыс. наименований национальной и зарубежной пивной продукции, превалируют морская тематика и традиционная хайнаньская культура. К этому масштабному событию приурочены соревнования по гольфу и парусная регата, оно совпало с празднованием Рождества по григорианскому календарю и с Новым годом.

На остров прибыло множество заинтересованных участников со всего Китая. Одна из ключевых задач праздника - повысить популярность Хайнаня среди туристов, ускорить реализацию правительственной программы по созданию на острове развитой международной потребительской зоны.