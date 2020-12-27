В России выявили более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом за неделю

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 200 тыс. новых случаев заражения коронавирусом были выявлены в России за последние семь дней. Это новый максимум с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 21 по 27 декабря штаб сообщил о 201 871 заразившемся против 194 449 неделей ранее. Таким образом, в стране выявили на 3,8% больше инфицированных, чем за предыдущие семь дней.

Число выздоровевших увеличилось на 175 172, что стало максимумом с начала декабря. На прошлой неделе штаб сообщал о 169 422 вылечившихся россиянах. Доля уже выписанных пациентов за семь дней возросла с 79,9% до 80,3%.

Количество летальных исходов на этой неделе оказалось примерно таким же, как и на предыдущей, - 3 920 против 3 917. Показатель летальности новой инфекции также почти не изменился, увеличившись с 1,79% до 1,8%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.