МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Этот профессиональный праздник посвящен настоящим героям, которые в любую минуту готовы прийти на помощь всем, кто оказался в чрезвычайной ситуации. За три десятилетия благодаря вашему профессионализму, четкости, оперативности в самых разных точках мира было проведено множество спасательных операций, - отметил Мишустин. - Вы всегда - на передовой, в эпицентре природных и техногенных катастроф, проводите эвакуацию тяжелобольных, доставляете гуманитарные грузы пострадавшим, самоотверженно боретесь с пожарами и наводнениями. И конечно, особенно хочется отметить активное участие сотрудников министерства в защите населения от коронавируса".

Глава правительства РФ подчеркнул, что МЧС - одно из самых эффективных ведомств, которое обладает новейшими образцами техники и спасательного оборудования. Мишустин отметил важность совершенствования методов работы МЧС, развития системы профилактики и предупреждения пожаров и чрезвычайных ситуаций и активной деятельности по созданию цифровой платформы.

По словам премьер-министра, сотрудники ведомства всегда проявляют внимание, сострадание и заботу. Мишустин поблагодарил работников МЧС за героизм, мужество, отвагу и честную службу на благо страны.

Профессиональный праздник День спасателя появился в 1995 году. В соответствии с указом президента он был установлен 27 декабря, в день создания МЧС. В этом году министерство отмечает 30-ю годовщину с момента своего создания.