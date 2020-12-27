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Москвичи старше 60 лет с 28 декабря смогут сделать прививку от COVID-19

Мэр города Сергей Собянин отметил, что пожилые люди являются самой большой группой риска
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Жители столицы старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса с 28 декабря. Запись откроется в тот же день, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге

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"Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает", - написал Собянин. 

Он добавил, что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. Записаться можно на официальном сайте мэра и правительства Москвы. 

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 786 204 случая заражения, из них 6 620 за последние сутки. Выздоровели 604 604 человека, умерли 10 913.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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