Гинцбург заявил, что РФ не будет испытывать комбинацию "Спутника V" и вакцины AstraZeneca

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия будет использовать вакцину "Спутник V" в изначальном виде, без компонента препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1" .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Нет, Россия в настоящий момент будет использовать препарат "Спутник V" в классическом варианте, в котором он существует", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия участвовать в испытаниях комбинации "Спутника V" и препарата AstraZeneca.

Ранее НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Р-Фарм" и компания AstraZeneca подписали меморандум по сотрудничеству в области разработки вакцины против коронавируса.