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Пандемия COVID-19

Гинцбург заявил, что РФ не будет испытывать комбинацию "Спутника V" и вакцины AstraZeneca

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи подчеркнул, что Россия будет использовать препарат "Спутник V" в классическом варианте, в котором он существует

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия будет использовать вакцину "Спутник V" в изначальном виде, без компонента препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

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"Нет, Россия в настоящий момент будет использовать препарат "Спутник V" в классическом варианте, в котором он существует", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия участвовать в испытаниях комбинации "Спутника V" и препарата AstraZeneca.

Ранее НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Р-Фарм" и компания AstraZeneca подписали меморандум по сотрудничеству в области разработки вакцины против коронавируса.

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