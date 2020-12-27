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Пандемия COVID-19

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России отсутствует "британский" штамм коронавируса

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также отметил, что эта мутация "не несет ничего глобального и страшного"
© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новый "британский" штамм коронавируса в настоящий момент отсутствует в России, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"В РФ 111 лабораторий Роспотребнадзора следят за циркуляцией вируса в нашей стране, и с уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но, если она появится, она не несет ничего глобального и страшного", - сказал он в воскресенье в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Некоторые страны приостановили прием авиарейсов из Великобритании.

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