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Мишустин поздравил Андрея Петрова с 75-летием

Премьер-министр отметил редкий дар и творческую энергию балетмейстера

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил художественного руководителя и главного балетмейстера театра "Кремлевский балет" Андрея Петрова с 75-летием. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Долгие годы вы блистали на сцене легендарного Большого театра. Ваш редкий дар и творческая энергия воплотились в яркие партии, а также знаменитый "Кремлевский балет". Вот уже тридцать лет известный коллектив восхищает публику уникальными постановками, органичным сочетанием разных жанров, оригинальной хореографией, виртуозной техникой и артистизмом", - отметил глава правительства.

По словам Мишустина, спектакли Петрова всегда становятся событием в культурной жизни Москвы и на гастролях.

Андрей Петров - российский артист балета и балетмейстер, народный артист РСФСР (1985), балетмейстер Кремлевского дворца съездов (1989-1990), основатель и художественный руководитель театра "Кремлевский балет" (1990 - н. в.), генеральный директор Государственного Кремлевского дворца (1993-2001).

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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