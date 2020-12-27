В Степанакерте дети нарисовали граффити, призывающее к миру на Земле

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Школьники из Нагорного Карабаха приняли участие в акции "Эстафета мира" в Степанакерте. Они нарисовали планету и детей, призвав так всех к миру, сообщили журналистам в пресс-службе "Юнармии".

"Дети Нагорного Карабаха приняли "Эстафету мира" от юнармейцев из Краснодара. В рамках акции подростки нарисовали граффити, призывающее к миру и дружбе на Земле", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Акция проходила на территории школы, на рисунок ушло более 50 баллончиков краски. В течение четырех часов учащиеся рисовали Землю и детей. Как отметил заместитель начальника главного штаба "Юнармии" Антон Кузнецов, в Нагорный Карабах акция была передана из Краснодара.

"Все началось с того, что краснодарские школьники нарисовали кота Леопольда с его известной фразой "Давайте жить дружно". После этого ребята записали для детей Нагорного Карабаха видеопослание. В преддверии Нового года юнармейцы загадали желание, чтобы во всем мире царили добро и дружба, и решили поделиться этим", - отметил он.

В ближайшее время в акции могут принять участие дети из Абхазии, Белоруссии, Приднестровья, Сербии, Италии и других стран.