Президенту и членам правительства Словакии сделали прививки от коронавируса

ПРАГА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова, большинство членов правительства и депутатов парламента республики прошли в воскресенье вакцинацию против коронавируса. Прививки им были сделаны в Университетской клинике Братиславы. Об этом сообщил телеканал TA3 .

Словакия получила в субботу 9 750 доз вакцины против коронавируса производства американской компании Pfizer и германской BioNTech и в тот же день начала вакцинацию. Власти страны при посредничестве Еврокомиссии планируют покупку 18 млн доз вакцины от западных компаний-производителей. Массовая вакцинация населения должна начаться в конце января - начале февраля. Ожидается, что ее пройдут 3,3 млн из примерно 5,5 млн жителей республики.

Между тем министерство здравоохранения Словакии сообщило в воскресенье, что за прошедшие сутки медики выявили в стране 874 инфицированных коронавирусом, что на 167 меньше, чем днем ранее. Общее число заразившихся с начала эпидемии возросло до 167 523. Умерли 1 773 пациента с коронавирусом, из которых 41 ушел из жизни за последние сутки.

С 6 марта, когда Минздрав объявил о появлении коронавирусной инфекции на словацкой территории, вылечились 119 086 граждан. На данный момент с подтвержденным коронавирусом в республике госпитализированы 2 317 больных, из которых 206 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Словакии с 19 декабря резко ужесточили социальные ограничения. Закрылись магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, а также предприятия по оказанию бытовых услуг населению. Введен запрет на выход из жилых помещений без неотложной необходимости. Гражданам разрешено лишь посещение врачей, а также выход из дома для покупки лекарств и продуктов питания и поездки на работу (тем, кто не переведен на удаленный режим).

С 1 октября в Словакии был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в период первой волны эпидемии. Он должен завершиться 30 декабря. В стране обязателен масочный режим. Нарушителям санитарно-эпидемических мер грозят штрафы в размере до €20 тыс.