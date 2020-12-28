Что изменится в жизни россиян с января 2021 года

Индексация выплат, цены на алкоголь, платные вытрезвители и другие нововведения

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в январе 2021 года и коснутся многих россиян. Увеличение МРОТ и прожиточного минимума С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля, впервые превысив прожиточный минимум для трудоспособного населения. Размер последнего в целом по РФ будет равен 11 653 рублям (рост на 3,7%). Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Индексация пенсий С 1 января пенсия по старости вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 6044 рубля 48 копеек. В результате индексации прибавка у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Социальные пенсии проиндексируют на 2,6%.

Размер маткапитала С 1 января материнский капитал увеличится: на первого ребенка с 466 617 до 483 881,83 рубля, на второго — с 150 000 до 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, составит 639 432 рубля. Расширение сельской ипотеки С 1 января средства материнского капитала можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Кроме того, чтобы стать участником программы, теперь не обязательно быть собственником участка, получить сельскую ипотеку сможет и арендатор. Еще одно изменение касается Ямало-Ненецкого автономного округа. Для жителей этого региона максимальная сумма кредита увеличилась до 5 млн рублей. Раньше такая сумма была доступна только жителям Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа. В остальных регионах максимальная сумма кредита осталась прежней — 3 млн рублей. Пенсии в Москве С 1 января минимальный размер пенсий для неработающих москвичей, проживающих не менее 10 лет в столице, составит 20 222 рубля. Кроме того, будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты пожилым. Ставка НДФЛ С 1 января с 13% до 15% повысится ставка НДФЛ для тех, у кого доходы превышают 5 млн рублей в год (чуть более 416 тыс. рублей в месяц). При этом разовое превышение порога, связанное, например, с получением страховой выплаты, облагаться повышенным налогом не будет. Повышенными 15% облагаться будет только та сумма, что превышает 5 млн рублей. Средства от таких изменений будут направляться на лечение детей с редкими заболеваниями. Электронные трудовые книжки С 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Те, кто в 2020 году выбрал электронный формат, смогут включить в них записи о всем своем стаже за периоды раньше 2020 года. Изначально предполагалось, что электронные трудовые книжки будут содержать сведения только о стаже с 1 января 2020 года. В дальнейшем получить сведения о трудовом стаже можно будет также через Единый портал госуслуг.

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Удаленная работа С 1 января вступает в силу закон об особенностях дистанционной работы. Он предусматривает, в частности, что удаленка не может являться поводом для снижения зарплаты при сохранении объема работы, устанавливает нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Для дистанционных работников также был скорректирован перечень оснований для увольнения. Их смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Реформа ОМС С 1 января вступает в силу закон о реформе обязательного медицинского страхования. Федеральному фонду ОМС передадут полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи. Раньше при несвоевременном и некачественном оказании медицинской помощи в федеральных медорганизациях пациент мог обратиться в свою страховую. С 2021 года этими вопросами займется ФФОМС. Медицинская реабилитация С 1 января медицинская реабилитация для взрослых будет организована по-новому, с участием мультидисциплинарной команды врачей. В нее должны входить врач физической и реабилитационной медицины, кинезитерапевты, инструкторы по лечебной физкультуре и ряд других. Организация работы психоневрологических интернатов С 1 января начинают действовать новые правила организации деятельности психоневрологических интернатов. Например, ранее для людей с психическими нарушениями было предусмотрено проживание по шесть человек в учреждениях коридорного типа. Теперь пациентов должны будут размещать в помещениях квартирного типа, по два-три человека в комнате, к которой прилегают кухня, санузел и гостиная. Не допускается использование лекарственных средств в немедицинских целях, применение физического стеснения и изоляции. ПНИ будут оказывать пациентам помощь в организации активного образа жизни, социализации, содействовать в профессиональном обучении и трудоустройстве. Кроме того, рекомендуется переименовать организации социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами, исключив слова "психоневрологический интернат". Система выплат по больничным С 1 января в России полностью заработает система прямых выплат по больничным. Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособия не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования, гарантируя выплату пособий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации. Автомобильные аптечки С 1 января водители не будут обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России. Аптечки, произведенные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до конца срока годности входящих в них медикаментов, но не позднее 31 декабря 2024 года. Льготная парковка С 1 января автомобильный знак "Инвалид" перестанет действовать, нужно будет оформить электронное разрешение на парковку. Новые противопожарные правила С 1 января вступают в силу новые противопожарные правила. В частности, на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных для этого мест. Нельзя будет оставлять без присмотра горящие свечи и керосиновые лампы, а также устанавливать в жилых зданиях металлические печи отопления незаводского производства. В новые правила включили запрет на курение в больницах, вузах, колледжах, техникумах, школах, поликлиниках и транспорте. В подвалах и цокольных этажах зданий не позволяется размещать мебельные склады, детские центры, а также организовывать производства и мастерские. Больницы, а также объекты с массовым пребыванием людей (например, торговые центры) должны будут иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от пожаров.​​​​​​ Цены на алкоголь С 1 января вырастет минимальная розничная цена на некоторые виды алкоголя: за бутылку водки объемом 0,5 литра — с действующих 230 рублей до 243, за такую же бутылку коньяка — с 433 рублей до 446, на игристое вино (шампанское) за бутылку объемом 0,75 литра — с 164 рублей до 169.

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Вытрезвители С 1 января вступает в силу закон, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители. Стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь, точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ. Упрощение получения госуслуг С 1 января органам, предоставляющим госуслуги, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве. Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях. Регуляторная гильотина С 1 января заработает новая система контрольно-надзорного законодательства. 3709 устаревших нормативно-правовых актов времён СССР отменят и введут вместо них более актуальные. Новый СанПиН С 1 января начинают действовать новые санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания. Они будут учитывать потребностей: детей, взрослых, инвалидов и других групп населения. Количество требований сократилось приблизительно в 5 раз за счет отмены устаревших норм и устранения повторов. Оформление пенсии при потере кормильца в Москве С 1 января граждане, которым необходимо подтвердить сведения о трудовом стаже и заработке умерших родственников для оформления пенсии при потере кормильца, освобождены от необходимости предоставлять в Главархив Москвы свидетельство о регистрации брака и другие акты гражданского состояния. Эти сведения Главархив будет получать самостоятельно в электронном виде — посредством доступа к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния. Новая льготная категория в Москве С 1 января вступит в силу закон, устанавливающий новую льготную категорию — дети войны и перечень мер их социальной поддержки. Дети войны — это лица, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Они смогут бесплатно пользоваться всеми видами городского пассажирского транспорта Москвы, а также железнодорожным пригородным транспортом. При наличии медицинских показаний неработающим детям войны также положены бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и т.д.

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Запрет использования криптовалюты С 1 января начинает действовать закон "О цифровых финансовых активах". Он дает определение понятиям "цифровые финансовые активы" и "цифровая валюта", а также запрещает использование в России криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами. Отключение коммунальных услуг 1 января прекращается действие временного моратория на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату. Теперь в адрес неплательщиков будут направлены уведомления об отключении электроэнергии. По закону, если долг за электроэнергию превышает норматив потребления в два раза, сбытовая компания вправе ввести ограничение до полного погашения задолженности. Запрещенные для женщин профессии С 1 января вступает в силу новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем перечне было порядка 400 профессий, в обновленном — порядка 100. Документ разрешил женщинам работать, к примеру, машинистами электропоезда, электрички, скоростных и высокоскоростных поездов, водителем фуры, а также быть боцманом или матросом на судне. В число запрещенных для женщин отраслей по-прежнему входят химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и ряд других. Налоги для предпринимателей С 1 января отменяется специальный налоговый режим ЕНВД. Альтернативными режимами без серьезного повышения налоговой нагрузки являются упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход. Предприниматели, не определившиеся с выбором до конца 2020 года, будут автоматически переведены на общую систему налогообложения, что приведет к существенному увеличению налоговых отчислений. Участие граждан в развитии муниципалитетов С 1 января вступают в силу законы, дающие правовую основу для реализации проектов инициативного финансирования, предложенных гражданами. Такие проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в решении местных проблем. "Умные" счетчики С 1 января многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть оснащены "умными" приборами учета электрической энергии: они должны удаленно передавать показания и иметь датчики, которые контролируют работу электросетей. Налоговая проверка С 1 января налоговые органы имеют право проводить камеральную налоговую проверку в отношении отдельных доходов физических лиц без представленной декларации по НДФЛ. Транспортный и земельный налог С 1 января представлять налоговые декларации по транспортному и земельному налогам больше не нужно. Сообщения об их суммах будут формироваться в автоматизированной информационной системе ФНС России. Кроме того, в 2021 году установлены единые сроки уплаты транспортного и земельного налогов для организаций не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Кроме того, изменится порядок расчета земельного налога и налога на имущество организаций по кадастровой стоимости. Также определены сроки рассмотрения налоговыми органами уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и уведомления о выбранном земельном участке - в течение 30 дней со дня получения соответствующего уведомления. Гостиничные услуги

С 1 января вступают в силу новые правила оказания гостиничных услуг. В частности, перед заселением несовершеннолетних без родителей отели должны будут потребовать их нотариально заверенное согласие. Кроме того, за отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет грозить административная ответственность. Эта норма не будет применяться к гостиницам, в которых 15 и менее номеров, до 1 января 2022 года.

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