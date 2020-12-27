Полиция привлекла к ответственности мать детей, которые затушили Вечный огонь в Оренбурге

ТАСС, 27 декабря. Личность женщины, чьи дети потушили Вечный огонь в Оренбурге, установлена. В отношении матери составлен административный протокол, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Управления МВД по региону.

"Личность данной женщины была установлена сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Оренбургское". Она оказалась матерью данных детей. На мать составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"), - отметили в пресс-службе.

По данным полиции, инцидент произошел в субботу в Оренбурге, на территории мемориального комплекса у стелы на проспекте Победы. Мальчик и девочка сначала бегали вокруг огня, а после начали кидать снег в огонь. В результате огонь комками снега был потушен.

За происходящим наблюдала мать, не реагируя на эти действия. После того, как Вечный огонь потух, семья ушла.