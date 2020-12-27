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Пандемия COVID-19

Ирак одобрил применение вакцины Pfizer на территории страны

Национальное управление Ирака по отбору лекарственных средств согласилось использовать эту вакцину в экстренном порядке для противодействия пандемии коронавируса

ТАСС, 27 декабря. Власти Ирака одобрили использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer в сотрудничестве с германской BioNTech. Об этом в воскресенье сообщил представитель министерства здравоохранения страны Саиф аль-Бадр.

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По его словам, которые привел иракский телеканал Al-Sumaria, "национальное управление Ирака по отбору лекарственных средств согласилось использовать вакцину, произведенную американской компанией Pfizer, в экстренном порядке для противодействия пандемии коронавируса".

В настоящее время в Ираке зафиксировано более 590 тыс. случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране умерли почти 13 тыс. пациентов с коронавирусом.

Теги
ИракПандемия COVID-19
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