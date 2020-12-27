Песков заявил, что все российские структуры работали эффективно во время пандемии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Все российские структуры работали во время пандемии нового коронавируса эффективно и не впадали в "дешевый популизм", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Надо признать, в нашей стране все произошло чрезвычайно эффективно, кто бы что ни говорил. Работали эффективно, никто не впал в дешевый популизм", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", показанной в воскресенье на телеканале "Россия-1".

Песков отметил, что российская экономика тоже показала падение на фоне пандемии, но оно было меньше, чем у других стран.

Как считает представитель Кремля, в России оказывалась "хирургическая, точечная помощь, помощь - только тем, <...> кто прежде всего в ней нуждается". Песков обратил внимание на опыт других стран, которые применяли механизм "вертолетных денег" и "вкачали сотни миллиардов, даже триллионы своей валюты". Эти меры не спасли их экономику от падения, указал пресс-секретарь российского лидера.

"Да, мы тоже припали, и припали существенно, и вылезать из этого будем весной, но меньше, чем они", - сказал Песков.