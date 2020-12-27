Песков: в обозримой перспективе Путин может сообщить о сделанной прививке от COVID-19

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может в ближайшее время сообщить, что сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", показанном в воскресенье на телеканале "Россия-1".

Песков напомнил, что ранее президент говорил, что обязательно сделает прививку. "Он сказал, что он будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал уже завершения всех формальностей", - отметил представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос о планах главы государства пройти вакцинацию после того, как Минздрав РФ разрешил использовать вакцину "Спутник V" для лиц старше 60 лет.