Завод "Биохимик" за три месяца увеличил объемы производства "Арепливира" в 10 раз

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Завод "Биохимик" (входит в группу компаний "Промомед") в Мордовии с сентября увеличил объемы производства отечественного препарата от коронавируса "Арепливир" в 10 раз - до миллиона упаковок в месяц, рассказал ТАСС в воскресенье генеральный директор компании "Промомед" Андрей Младенцев.

"Мы достигли заданной мощности по выпуску "Арепливира" и можем выпускать миллион упаковок в месяц. В сентябре, когда мы стартовали, объем производства не превышал 100 тыс. упаковок в месяц. Таким образом, мы смогли масштабировать производство в 10 раз за три месяца. Это трудовой подвиг специалистов, которые работают на "Биохимике", - сказал Младенцев.

По его словам, сейчас фактически весь объем препарата направляется в регионы по заявкам министерств здравоохранения субъектов, в аптеках "Арепливир" купить непросто - он быстро заканчивается, а из-за нехватки препарата на внутреннем рынке компания отказалась от поставок на экспорт. Младенцев уточнил, что с учетом увеличения объемов производства, в первую очередь "Промомед" планирует продолжить поставки препарата в субъекты, затем - в коммерческие аптеки и только после этого, ориентировочно во втором квартале 2021 года, появится возможность экспортировать "Арепливир". "Что касается цены, то максимальная отпускная цена на препарат регулируется государством, сейчас мы работаем на пределе рентабельности, но понимаем, что не время зарабатывать, перед нами очень важная задача - обеспечить препаратом население страны", - отметил генеральный директор.

Он также рассказал, что "Биохимик" планирует увеличить объемы производства и других препаратов, применяемых при лечении коронавируса, в том числе антибиотиков, которых в настоящее время не хватает на рынке. "В аптеках ощущается нехватка антибиотиков, и во всем мире наблюдается проблема с наличием субстанций и сырья. На некоторые компоненты для производства препаратов приходится записываться в очередь, которая подойдет летом. Наше же предприятие - полного цикла, мы синтезируем субстанции на "Биохимике", - отметил Младенцев.

Препарат "Арепливир" с действующим веществом "Фавипиравир" был одобрен для применения Минздравом России в конце июня. Препарат производится на предприятии "Биохимик" в Саранске.