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Пандемия COVID-19

Президент Греции сделала прививку от коронавируса

Премьер-министр Кириакос Мицотакис также планирует вакцинироваться

АФИНЫ, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Греции Катерина Сакелларопулу сделала в воскресенье прививку от коронавируса в афинской больнице "Эвангелисмос". Вакцинацию показывал в прямом эфире греческий телеканал ERT-1.

После вакцинации присутствующие врачи и журналисты аплодисментами приветствовали главу государства.

Ранее до нее первыми вакцинацию в Греции прошли медсестра реанимационного отделения афинской больницы "Эвангелисмос" Эфстатия Камписиули и пожилой пациент Михалис Йованидис, который находится в отделении для престарелых той же больницы. Вакцина разработана американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.

Позднее в воскресенье будет сделана прививка премьер-министру Кириакосу Мицотакису.

Первые 9 750 доз вакцины компании Pfizer поступили в Грецию в пятницу вечером. Объявлено, что одними из первых будут вакцинированы несколько десятков человек, в основном врачи и медсестры, а также руководители страны, министры, члены парламента и лидеры политических партий, чтобы подать пример обществу. За ними сразу же последуют граждане старше 65 лет, в эту возрастную категорию входят всего около 2,4 млн человек. Следующий этап включает вакцинацию людей с хроническими болезнями в возрасте от 18 до 65 лет, которые входят в группу риска в отношении COVID-19. Потом смогут сделать прививку все остальные. Вакцинация является добровольной и бесплатной.

Теги
ГрецияМицотакис, КириакосПандемия COVID-19Сакелларопулу, Катерина
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